Westworld 4: una nuova Foto dal Set mostra un Bizzarro Veicolo

Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

L’attesa quarta stagione di Westworld, la serie sci-fi targata HBO e ideata dai coniugi Jonathan Nolan e Lisa Joy, è tutt’ora in fase di produzione, con le riprese che si stanno svolgendo proprio in questo periodo.

Direttamente dal set, è giunta recentemente online una foto che mostra uno dei tanti veicoli futuristici a cui lo show ha ormai abituato il suo pubblico, offrendone uno sguardo degli interni.

I dettagli in merito al nuovo ciclo di episodi sono al momento estremamente esigui: è stato rivelato che il pericoloso “Uomo in Nero”, interpretato da Ed Harris, tornerà ad essere una temibile minaccia per tutti i protagonisti, mentre il Caleb di Aaron Paul (Breaking Bad) sembra sia destinato ad incrociare la sua strada con Charlotte Hale (Tessa Thompson di Veronica Mars).

Stando inoltre alle anticipazioni della stessa Joy, dopo essersi concentrati sul mondo esterno e sul parco, di cui sono stati mostrati vari complessi e aree differenti, come lo Sh┼Źgunworld e il Warworld, la nuova stagione si aprirà ad ulteriori ed inedite location.

Infine, per quanto attiene al cast, fra le new entry è stata annunciata la presenza di Aurora Perrineau (Prodigal Son), nonché di un attore della pellicola cinematografica “Reminiscence”, la cui identità rimane però ancora avvolta nel mistero.

Si attendono a questo punto prossimi aggiornamenti.

Fonte: Comic Book