Westworld: la 5° Stagione (se ci sarà) sarà l'Ultima della Serie TV

Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

La quarta stagione di Westworld si è conclusa da poco e, sebbene gli episodi siano stati accolti con recensioni abbastanza positive, lo spettacolo non ha avuto lo stesso successo riscosso negli anni precedenti: il quarto capitolo ha infatti un punteggio del 76% su Rotten Tomatoes.

I creatori della serie TV sanno come vogliono chiudere la narrazione ma, sfortunatamente, ad oggi non si ha alcuna notizia in merito a un rinnovo:

"Abbiamo sempre pianificato una quinta e ultima stagione. Ne stiamo ancora parlando con la rete. Speriamo vivamente di farla".

In precedenza Lisa Joy ha spiegato che lei e Jonathan Nolan nutrono ancora speranze per una nuova stagione, nonostante HBO non si sia ancora sbilanciata su un rinnovo:

"Jonah e io abbiamo sempre avuto in mente un finale che speriamo di raggiungere. Ancora non lo abbiamo raggiunto".

Non è facile capire quali strade percorrerà la serie, adesso che tanti tra i più amati personaggi se ne sono andati. Ma grazie agli host, la morte non è sempre un evento definitivo in Westworld.

"Ci sono vari modi per rievocare i personaggi", ha aggiunto Joy. "Rivedremo alcuni volti, ma non tutti. Alcune morti vanno rispettate".

Fonte: Comic Book