Westworld: le Aspettative dello Showrunner sulla 5° Stagione

Scritto da: Simone Sagona - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

La scorsa notte è andato in onda l'incredibile episodio conclusivo della quarta stagione di Westworld, che ha lasciato i fan della serie con un sacco di domande per la mente.

Dopo la morte di una grande quantità di personaggi principali, gli spettatori si stanno chiedendo se la fine dello show sia vicina. Solo i creatori della serie possono rispondere a questa domanda.

Al podcast Deadline's Crew Call, Lisa Joy ha spiegato che lei e Jonathan Nolan nutrono ancora speranze per una nuova stagione, nonostante HBO non si sia ancora sbilanciata su un rinnovo.

"Jonah e io abbiamo sempre avuto in mente un finale che speriamo di raggiungere", ha spiegato l'autrice durante il podcast. "Ancora non lo abbiamo raggiunto".

Non è facile capire quali strade percorrerà la serie, adesso che tanti tra i più amati personaggi se ne sono andati.

Ma grazie agli host, la morte non è sempre un evento definitivo in Westworld: Caleb, ad esempio, ha differenti versioni.

"Ci sono vari modi per rievocare i personaggi", ha aggiunto Joy. "Rivedremo alcuni volti, ma non tutti. Alcune morti vanno rispettate".

Fonte: Deadline