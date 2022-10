Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

La produttrice di Westworld Lisa Joy ha recentemente confermato che una ipotetica stagione 5 sarebbe stata quella conclusiva. Sempre parlando del futuro del franchise, Joy ha inoltre confermato che i vertici della serie TV di HBO non hanno ancora discusso di un eventuale spin-off. Questo però non vuol dire che non ci siano idee su come sviluppare una nuova narrativa, ma con Joy attualmente impegnata con The Peripheral e una ipotetica stagione 5 di Westworld, sembra che i discorsi relativi a dei possibili spin-off siano ancora molto lontani.

"Non abbiamo ancora parlato di spin-off. Accidenti, non riesco nemmeno a pensarci", ha affermato Joy. "Sono qui che mi dico: 'Sono al lavoro su The Peripheral in questo momento. Sto già affrontando quella sequenza temporale, cercando di concentrarmi su tutto questo'. Ma no, non ne abbiamo discusso, ora sono così eccitata da tutti i progetti che abbiamo in lavorazione in questo momento, e sono entusiasta di essere al lavoro con il regista di The Peripheral Vincenzo Natali".

Fonte: Comic Book