Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Amazon Prime Video ha rilasciato un nuovo trailer di The Peripheral, la nuova serie TV sci-fi con protagonista Chloë Grace Moretz e creata dalle menti di Westworld Jonathan Nolan e Lisa Joy.

La serie TV, basata sull'omonimo romanzo di William Gibson, è ambientata nel 2032. Moretz interpreta Flynne Fisher, una giovane donna che vive nelle Blue Ridge Mountains con il fratello veterano dei marine Burton (Jack Reynor) e la madre malata. Flynne e Burton sbarcano il lunario giocando a pagamento in giochi di realtà virtuale (Sim).

Secondo la descrizione ufficiale dello show, "I due fratelli condividono l'avatar di Burton, e vengono pagati per battere livelli di gioco impegnativi. Quando a Burton viene offerta la possibilità di testare un nuovo Sim, è Flynne che finisce per giocare, fingendo di essere suo fratello. Il Sim si svolge a Londra e incarica Flynne di irrompere in una società nota come Research Institute, per rubare un prezioso segreto. Quando l'incarico va storto, Flynne inizia a rendersi conto che il Sim è più reale di quanto avrebbe mai potuto immaginare. La Londra che sta esplorando esiste nel futuro, nell'anno 2099. Ciò che Flynne ha scoperto al Research Institute ha messo lei e la sua famiglia in grave pericolo. Ci sono persone del futuro che vogliono usare Flynne per le informazioni che ha rubato e ci sono altri che vogliono che Flynne sia morto. Flynne incontra Wilf nella Londra del futuro, un uomo che potrebbe essere la chiave per svelare il mistero a portata di mano. Ma prima, nel suo presente, Flynne e Burton, insieme alla sua ex unità militare d'élite, devono radunarsi per salvarsi dalle forze intenzionate a ucciderli, forze inviate dal futuro per reclamare il segreto vitale che Flynne ha rubato".

Nel cast anche Gary Carr, Eli Goree, Louis Herthum, JJ Feild, T'Nia Miller, Charlotte Riley, Alexandra Billings, Adelind Horan, Alex Hernandez.

The Peripheral debutterà su Prime Video il 21 ottobre.

Fonte: Variety