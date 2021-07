Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 14 giugno 2021

È passato ormai un anno da quando il pubblico ha salutato per la terza volta Dolores e tutti gli altri protagonisti di Westworld, consapevoli che la storia non si sarebbe conclusa e un nuovo ciclo di avventure era già stato programmato.

Lo scorso aprile Thandie Newton, interprete di Maeve, era intervenuta su Instagram rivelando che la produzione sarebbe partita a breve, ma da allora ulteriori notizie in merito sono state estremamente esigue e l’attesa di conoscere nuovi dettagli si è fatta via via sempre più spasmodica.

Per la gioia dei fan però, sembra che finalmente qualcosa stia iniziando a muoversi: è stato infatti da poco annunciato che Aurora Perrineau è entrata a far parte del cast della quarta annata.

Al momento la HBO non ha ancora svelato maggiori aggiornamenti sul ruolo affidatole, ma quel che è certo è che non sarà una semplice comparsa: sembra infatti che il suo personaggio sia destinato ad apparire in almeno cinque episodi.

L’attrice è conosciuta al grande pubblico per la sua partecipazione alla serie TV When They See Us, ma soprattutto per aver interpretato la Detective Dani Powell in Prodigal Son, che proprio recentemente è stato cancellato dalla FOX.

Fonte: TVLine