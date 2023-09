Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 07 settembre 2023

Mentre continua lo sciopero degli sceneggiatori, la Warner Bros. TV ha sospeso gli accordi presi con alcuni registi e produttori importanti, tra cui Greg Berlanti, Bill Lawrence, John Wells, Chuck Lorre e Mindy Kaling e Bad Robot di J.J. Abrams.

Lo studio ha inviato delle lettere in cui spiega la situazione a showrunner e autori che non avevano programmi in fase di produzione o post-produzione e, dopo tre mesi di sciopero, è avvenuto anche con alcuni dei nomi più rilevanti del panorama televisivo. Per ora Warner Bros. non ha deciso di cancellare gli accordi presi, ma solo di sospenderli fino a quando non riprenderanno le attività.

Berlanti (Riverdale), che ha siglato un enorme contratto fino al 2027, ha in cantieri spettacoli quali The Secret to a Good Marriage, 3.000 Hours, Spoonbenders, The Girls on the Bus e l'imminente Dead Boy Detectives - che arriverà su Netflix.

La firma storica tra Bad Robot e Warner Bros., annunciata nel 2019, ad oggi prevede la serie animata Batman: Caped Crusader, che è stato spostato su Prime Video, così come il thriller poliziesco Duster.

Una volta ripresa la produzione, riprendono anche gli affari, ma comunque le spese generali per pagare gli stipendi in aziende come Bad Robot verranno sospese, con un impatto nel frattempo sul personale.

Fonte: Variety