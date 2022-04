Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 19 ore fa

HBO Max ha nel suo catalogo sempre qualcosa che si basa sui fumetti della DC Comics. Dopo Titans, Doom Patrol, Peacemaker e DMZ, il servizio di streaming statunitense ha infatti ordinato una nuova serie horror, Dead Boy Detectives, incentrata sui personaggi creati da Neil Gaiman, già apparsi nella terza stagione di Doom Patrol (inedita in Italia).

The mystery is only just beginning.#DeadBoyDetectives is coming soon to HBO Max. pic.twitter.com/8XEXIedQNO — HBO Max (@hbomax) April 14, 2022

Sarah Aubrey, responsabile dei contenuti di HBO Max, si è espressa con entusiasmo per questo nuovo progetto, elogiando il lavoro svolto fin'ora dallo showrunner Steve Yockey (L'assistente di Volo) insieme a Jeremy Carver e Greg Berlanti (The Flash) dell’Arrowverse:

"Siamo felici di espanderci ulteriormente nell’universo DC con Steve, Jeremy e il team di Berlanti con questa nuova avvincente visione di una serie poliziesca. Siamo rimasti affascinati dal mondo dei Dead Boy Detectives che Steve e Jeremy hanno introdotto per la prima volta in Doom Patrol e non vediamo l’ora di seguire gli investigatori soprannaturali nei macabri misteri che incontreranno".

Berlanti Productions si occupa della produzione insieme a Warner Bros. Television. Lee Toland Krieger (Superman & Lois) dirigerà l'episodio pilota e sarà il produttore esecutivo con David Madden.

Adattamento dell'omonima graphic novel dall'acclamato Gaiman, illustrata da Matt Wagner e Malcolm Jones III, la serie TV racconta una storia di fantasmi che parla di perdita, dolore e morte dal punto di vista di Edwin Payne (George Rexstrew) e Charles Rowland (Jayden Revri), due adolescenti inglesi morti, e della loro amica Crystal Palace (Kassius Nelson). Invece di entrare nell'aldilà, Edwin e Charles rimangono sulla Terra per diventare investigatori che si occupano di crimini del mondo soprannaturale. Questi personaggi sono stati introdotti in Sandman #25.

Il cast è completato da: Briana Cuoco (L’assistente di Volo), Ruth Connell (Supernatural), Yuyu Kitamura e Jenn Lyon.

Dead Boy Detectives è solo l'ultima di una lunga lista di serie tv basate sulle opere di Gaiman. The Sandman è in lavorazione con Netflix, Good Omens è stata rinnovata per una seconda stagione con Amazon Prime Video, che sta lavorando all'adattamento de Anansi Boys. Inoltre, si sono concluse dopo tre stagioni American Gods, basata sull'acclamato romanzo omonimo, e, dopo sei stagioni di enorme successo, la serie TV Lucifer.

Fonte: Collider