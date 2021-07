Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 8 ore fa

Dopo the Good Omens, recentemente rinnovata per una seconda stagione, "I Ragazzi di Anansi" (Anansi Boys), un altro romanzo dello scrittore Neil Gaiman verrà trasposto come serie TV da Prime Video.

Nonostante i legami con American Gods, altra opera dell’autore, lo show non sarà né uno spin-off, né un sequel, ma un progetto totalmente indipendente, che seguirà le vicende di Charlie Nancy, un giovane che, alla morte del padre, Mr. Nancy, scopre che dietro all’identità del genitore si celava Anansi, il dio ragno africano.

Come se la scoperta non fosse già abbastanza, Spider, il fratello di cui non sapeva l’esistenza, irrompe nella sua vita, pronto a sconvolgerla, aggiungendo un pizzico di pericolo.

È notizia recente che la produzione ha trovato in Delroy Lindo, conosciuto per aver vestito i panni di Adrian Boseman in The Good Fight, il suo Mr. Nancy, ruolo precedentemente incarnato dall’attore Orlando Jones (Sleepy Hollow) proprio in American Gods.

“Delroy Lindo è un gigante del palcoscenico e dello schermo, e siamo davvero fortunati ad averlo” - ha così dichiarato lo stesso Gaiman – “Non vedo l'ora di vedere la sua serietà e il suo fascino venir impiegati a beneficio di Anansi Boys, poiché interpreta un padre inaffidabile con dei lati nascosti”.

Fonte: TVLine