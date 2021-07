Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 29 giugno 2021

Nonostante Good Omens sia stata concepita come miniserie adattamento di un unico e singolo romanzo co-scritto da Neil Gaiman e Terry Pratchett, Amazon Prime Video - che già in precedenza aveva accennato al desiderio di estendere lo spettacolo - annuncia il rinnovo ufficiale dello show con protagonista David Tennant (Doctor Who, Broadchurch) e Michael Sheen (Masters of Sex, Prodigal Son).

Anche se potrebbe avere una storia totalmente originale, la seconda stagione di Good Omens non si allontanerà troppo dai temi del romanzo, in quanto vedrà ancora una volta Crowley e Aziraphale collaborare per salvare l'umanità dall'apocalisse.

La prima stagione di Good Omens ha debuttato nel 2019, ha vinto un Nebula Award e un Hugo Award e ha ottenuto una nomination al Peabody Award. La nuova stagione, composta da sei episodi, inizierà la produzione in Scozia entro la fine dell'anno. Amazon non ha ancora annunciato una finestra di rilascio.

La seconda stagione vedrà Crowley e Aziraphale vivere tra gli umani a Soho, Londra. Le cose iniziano a diventare di nuovo apocalittiche "quando un messaggero inaspettato presenta un mistero sorprendente".

"Il ritorno di Good Omens è una grande notizia per me, personalmente", ha affermato Tennant in un comunicato stampa. "Mentre ricomincio a lavorare con Michael, posso ripetere ancora una volta le meravigliose parole di Neil".

Gaiman è stato lo showrunner della prima stagione di Good Omens, realizzando il sogno suo e di Pratchett di portare la loro commedia sul piccolo schermo. Gaiman tornerà come produttore esecutivo e co-showrunner nella seconda stagione, condividendo i compiti di showrunner con Douglas Mackinnon, che ha diretto la prima stagione.

“Portare Good Omens nel mio Paese natale, la Scozia, per girare una seconda stagione è un sogno emozionante che diventa realtà per me. E con Michael Sheen e David Tennant che tornano nei panni di Aziraphale e Crowley, avremo davvero un angelo e un demone dalla nostra parte", ha affermato Mackinnon.

Fonte: Comic Book