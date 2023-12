Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 17 dicembre 2023

Dopo varie voci su un'ipotetica terza stagione di Good Omens, Prime Video ne dà la conferma: la serie TV con David Tennant e Michael Sheen tornerà con un terzo - e conclusivo - capitolo.

Lo spettacolo racconta in modo affascinante l'amicizia unica tra Aziraphale, un angelo meticoloso e appassionato di libri rari, e Crowley, un demone. Interpretati da Sheen e Tennant, questi esseri celesti sono migliori amici, uniti nel tentativo di prevenire l'apocalisse.

Rilasciato inizialmente nel 2019 su Prime Video, il progetto era originariamente previsto come una serie limitata. Tuttavia, la sua popolarità e il plauso della critica hanno portato a un rinnovo per una seconda stagione nel 2021. Questo rinnovo è arrivato dopo che Neil Gaiman ha rivelato che lui e Pratchett avevano immaginato un seguito della loro storia prima della morte di Pratchett nel 2015.

La seconda stagione dello show, che ha debuttato a luglio, si è conclusa con un drammatico cliffhanger. Questo finale ha accennato a qualcosa in più in questa narrazione, cosa confermata dallo stesso Gaiman:

"Sono entusiasta di completare finalmente la storia che Terry e io abbiamo concepito nel 1989 e successivamente nel 2006. Terry era fermamente convinto che se Good Omens fosse stato adattato per la TV, avremmo dovuto raccontarlo fino alla sua giusta conclusione. La prima stagione si concentrava sullo scongiurare l'apocalisse e le pericolose profezie. La seconda, sebbene più dolce, si è conclusa con una nota meno ottimistica per la nostra coppia angelo-demone. Ora, i nuovi episodi ci riporteranno alla minaccia incombente della fine del mondo. Solo lavorando insieme Crowley e Aziraphale possono sperare di correggere i piani vacillanti per l'Armageddon, ma la loro collaborazione è attualmente tesa".

Vernon Sanders, responsabile televisivo degli Amazon MGM Studios, ha elogiato la serie TV:

"Good Omens è stato una trionfante commedia intelligente e spiritosa. Siamo fiduciosi che la stagione finale saprà trasmettere la stessa vibrante energia che il nostro pubblico ha apprezzato".

Good Omens è disponibile in streaming su Prime Video.

Fonte: Variety