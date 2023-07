Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 31 minuti fa

Dopo quattro anni, Good Omens sta finalmente per tornare con la seconda stagione.

Il primo capitolo prende le sue radici dall'omonimo libro, scritto dalla prolifica penna di Neil Gaiman e Terry Pratchett. Questo lavoro, tanto affascinante quanto coinvolgente, ha fornito una solida base sulla quale costruire la trama dell'adattamento.

Tuttavia, nonostante le aspettative e i piani iniziali, il secondo lotto di episodi non si basa su alcun materiale originale. Nonostante fosse in programma, un sequel del libro non è mai stato scritto, lasciando così lo spazio vuoto per un'interpretazione creativa.

In passato Gaiman ha infatti discusso di come lui e Pratchett abbiano pensato per la prima volta a un seguito già nel 1989:

"Intendevamo assolutamente scriverlo, appena avremmo avuto tre o quattro mesi liberi. Solo io sono andato a vivere in America, mentre Terry è rimasto nel Regno Unito. E dopo che Good Omens è stato pubblicato, Sandman è diventato SANDMAN e Discworld è diventato DISCWORLD™ e non c'è mai stato un buon momento. Ma non l'abbiamo mai dimenticato".

Durante una recente intervista Gaiman ha parlato del futuro della serie TV, anticipando che potrebbe arrivare anche una terza stagione - che si baserebbe quindi sul sequel mai scritto. La seconda stagione non è l'idea di cui avevano discusso i due scrittori, ma piuttosto un ponte tra il primo libro e la loro idea successiva:

"L'ipotetica terza stagione esiste, c'è una storia, ma non pensavo che potessimo passare direttamente dalla prima stagione a quell'idea. Sapevo quale fosse la posta in gioco, sapevo quali erano i parametri, sapevo anche che avevo David Tennant e Michael Sheen. Avevo gli angeli dalla trama numero uno. E avevo anche i demoni dalla trama numero uno. E chiunque volessi riportare indietro nello spettacolo, ma non avendo spazio per il momento, non dovevo riportarlo indietro come sé stesso".

La seconda stagione di Good Omens - che sarà costituita da 6 episodi e di cui è stato condiviso il full trailer - debutterà su Prime Video il 28 luglio.

Fonte: Comic Book