Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 1 ora fa

L'interesse del colosso dello streaming Netflix verso il franchise di The Witcher non è mai stato nascosto. Infatti anche durante l'evento TUMUD ci sono stati molti aggiornamenti sulle avventure di Geralt di Rivia.

Dunque il franchise del videogame è una parte enorme dei piani di espansione della piattaforma, con più progetti attualmente in varie fasi di produzione o sviluppo. Il film prequel animato Nightmare of the Wolf è arrivato quest'estate, mentre la seconda stagione della serie TV con protagonista Henry Cavill arriverà il 17 dicembre.

Inoltre, lo spin-off è in fase di produzione, con le riprese attualmente in corso. Finora quel che si conosce di questo nuovo show sono il cast e la sinossi, che lo colloca mille anni prima della serie originale. lo showrunner Declan de Barra, in una intervista, ha anticipato che potrebbero esserci future stagioni:

"Con degli show di questo calibro devi pianificare tutto con anni e anni di anticipo. Quindi credo che con la migliore produzione, e finché agli spettatori piaceranno le nostre storie, c'è ancora molto che possiamo raccontare in questo mondo".

Secondo alcune news sembrerebbe che il prequel dell'amata serie Netflix potrebbe vedere il ritorno nel cast di un volto familiare per i fan: il bardo Ranuncolo, che potrebbe svolgere il ruolo di narratore in The Witcher: Blood Origin.

Fonte: Entertainment Weekly