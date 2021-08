Scritto da: Alessandro Lella - Data di pubblicazione: 1 ora fa

The Witcher, la nota serie TV targata Netflix ha (da ormai qualche tempo) in programma di espandere il franchise, divenendo un colosso in piena regola.

Lo scorso luglio avevamo parlato dei nuovi ingressi nel cast dell'atteso spin-off Blood Origin. Quest'oggi torniamo a parlarne, dato che siamo venuti a conoscenza dei nuovi interpreti che vedremo nello show.

Netflix ha infatti confermato che dieci nuovi attori due registi si sono aggiunti al team della serie TV.

Sarah O'Gorman (Cursed, The Last Kingdom) si occuperà della regia di tre episodi di Blood Origin, inclusa la premiere. Al suo fianco, Vicky Jewishon (Close e Born of War) che si occuperà degli altri tre episodi dello show, andando in tal modo a ricoprire tutte e sei le parti alla base della prima stagione .

Di seguito invece, la lista dei nuovi interpreti, che andranno ad unirsi a Michelle Yeoh (nei panni di Scían), Laurence O'Fuarain (Fjall) e Sophia Brown (Éile):

Mirren Mack nel ruolo di Merwyn;

nel ruolo di Merwyn; Lenny Henry (tra gli attori della serie TV Amazon, Il Signore degli Anelli) nel ruolo di Balor;

(tra gli attori della serie TV Amazon, Il Signore degli Anelli) nel ruolo di Balor; Jacob Collins Levy volto di Eredin;

volto di Eredin; Lizzie Annis che sarà Zacaré;

che sarà Zacaré; Huw Novelli (The Capture) nel ruolo di Callan “Brother Death”,

(The Capture) nel ruolo di Callan “Brother Death”, Francesca Mills (Harlots) che interpreterà Meldof;

(Harlots) che interpreterà Meldof; Amy Murray come Fenrik;

come Fenrik; Nathaniel Curtis (It's a Sin) nel ruolo di Brían;

(It's a Sin) nel ruolo di Brían; Zach Wyatt volto di Syndril;

volto di Syndril; Dylan Moran nel ruolo di Uthrok One-Nut.

Di seguito la sinossi, rilasciata da Netflix, della serie TV inedita:

"Ambientato in un mondo elfico 1200 anni prima che il mondo di The Witcher, Blood Origin racconterà una storia persa nel tempo: la creazione del primo prototipo di Witcher e gli eventi che hanno portato alla svolta nella "congiunzione delle sfere", quando i mondi di mostri, uomini ed elfi si sono fusi per diventare uno".

Fonte: Comic Book