The Witcher 3: sono Terminate le Riprese della nuova Stagione

Dopo l'interruzione della produzione a causa della positività al Covid dell'attore protagonista, The Witcher ha ufficialmente concluso le riprese della prossima stagione.

La conferma arriva dal produttore esecutivo dello spettacolo Netflix Steve Gaub, che sul suo profilo Instagram ha condiviso una foto dal set annunciando la fine della lavorazione - avvenuta tra Italia, Slovenia e Croazia.

Nel frattempo sono state annunciate alcune nuove aggiunte al cast: al fianco di Henry Cavill reciteranno infatti Ryan Hayes come Artaud Terranova, un mago che ha partecipato al colpo di stato di Thanedd, Michalina Olszanska nei panni di una maga, Kate Winter nel ruolo di Putney e Martyn Ellis sarà Barker.

La terza stagione di The Witcher non ha ancora una data di uscita ufficiale, mentre le prime due sono disponibili in streaming su Netflix. Nell'attesa di nuovi aggiornamenti, visitate la sezione dedicata per tutte le ultime notizie sulla serie TV.