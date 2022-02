Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

È stato bello vedere Netflix fare uno sforzo per girare la prima stagione nell'Europa continentale, e anche la stagione 2 aveva piani simili, ma non sono mai stati realizzati a causa della pandemia. Le cose, però, cambieranno ancora una volta per la terza stagione di The Witcher, che si prepara a lavorare alle riprese in Europa.

Il prossimo capitolo di The Witcher, infatti, sarà girato in Italia, Slovenia e Croazia, e le riprese inizieranno all'inizio di marzo in Alto Adige (Provincia di Bolzano), per poi spostarsi più a est in Slovenia. Infine, le riprese si sposteranno in Croazia per circa 10 giorni tra la fine di marzo e l'inizio di aprile.

Infatti, Freya Allan è attualmente a Milano per assistere a una sfilata di Versace, e forse si sposterà presto per iniziare le riprese della terza stagione.

Nel complesso, le riprese dell'intera stagione dovrebbero durare circa 21-22 settimane, il che significa che se tutto va bene e non ci sono ritardi e imprevisti, le riprese della terza stagione di The Witcher dovrebbero concludersi entro la fine di luglio/inizio agosto 2022.

Tutti e tre i paesi sopra menzionati sono nuovi per The Witcher, dato che la produzione non è mai stata lì prima. L'Italia è stata un punto fermo nelle produzioni internazionali da quando ha ospitato progetti come Il Padrino, Wonder Woman, The Italian Job, House of Gucci, No Time to Die e altri innumerevoli progetti. La Slovenia ha ospitato invece meno spettacoli, ma molto famosi come Le Cronache di Narnia e Armor of God.

La Croazia, d'altra parte, sarà nota per molti fan de Il Trono di Spade della HBO, offrendo molte delle sue splendide location per Approdo del Re e altri luoghi iconici.

Fonte: Redanian Intelligence