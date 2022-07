Scritto da: Mattia Bergamo - Data di pubblicazione: 5 ore fa

La produzione della terza stagione di The Witcher, serie fantasy di successo su Netflix, ha subito una brusca interruzione poiché il protagonista Henry Cavill è risultato positivo al Covid-19.

Secondo alcune fonti la produzione sarebbe stata interrotta il 25 luglio, senza alcun preavviso, proprio mentre la serie si preparava a girare una grande scena di battaglia tratta direttamente dai libri.

Non è la prima volta che la serie subisce tali intoppi: anche durante la produzione della seconda stagione nel 2020, la pandemia ne ha fatto slittare l’uscita nel dicembre del 2021. La terza stagione era nel pieno della sua produzione e i fan speravano di scoprire quanto prima ulteriori novità sulle vicende di Geralt di Rivia (Cavill), Ciri (Freya Allan) e Yennefer (Anya Chalotra) agli inizi del 2023.

Con questa notizia invece, il calendario potrebbe estendersi ulteriormente e ciò renderebbe le cose molto complicate in quanto gli attori sono solitamente impegnati in altri progetti e non essere disponibili al di fuori delle date precedentemente definite. Inoltre, essendo The Witcher una delle più grande produzioni di Netflix del momento, qualsiasi ritardo coinvolgerebbe migliaia di persone che vi lavorano, dal cast alla troupe della produzione.

Netflix non ha ancora rilasciato comunicazioni sulla notizia, ma possiamo solo sperare che Cavill si riprenda in fretta e ritornare presto sul set.

Le prime due stagioni di The Witcher sono disponibili su Netflix.

Fonte: Collider