Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 27 maggio 2023

Siamo ormai a un passo dall'atteso debutto di uno dei tanti spin-off di The Walking Dead e, nonostante la serie TV debba essere ancora rilasciata, si inizia già a parlare di un ipotetico futuro.

Durante un'intervista l'interprete di Maggie (Lauren Cohan) ha infatti affermato che potrebbe esserci ben più di una sola stagione:

"Siamo decisamente pronti per andare oltre la prima stagione. Il panorama televisivo è un po' diverso e un po' più trepidante rispetto a prima, ma speriamo davvero che lo show vada bene e possa portare a una seconda, terza, quarta o quinta stagione. È come se avessimo solo aperto l'uovo, mentre dobbiamo fare una frittata".

Se The Walking Dead: Dead City riuscirà a comprendere così tanti episodi, potrebbe essere di buon auspicio per gli altri spin-off - portando quindi anche The Walking Dead: Daryl Dixon e The Walking Dead: Rick & Michonne a (potenzialmente) espandersi oltre il primo capitolo.

Il primo spin-off del franchise di The Walking Dead è ambientato in una Manhattan post-apocalittica da tempo isolata dalla terraferma, dove il caos regna sovrano. I protagonisti Meggie (Lauren Cohan) e Negan (Jeffrey Dean Morgan) si alleano per salvare Hershel (Logan Kim) - il figlio di Meggie - dal Croato (Zeljko Ivanek), un ex sottoposto di Negan quando era il leader dei Salvatori.

The Walking Dead: Dead City sarà rilasciato il 15 giugno su AMC, mentre la data di uscita in Italia non è stata ancora annunciata.

Fonte: Screen Rant