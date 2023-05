Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 9 ore fa

AMC ha annunciato che la data di rilascio del primo degli spin-off di The Walking Dead, con protagonisti Meggie (Lauren Cohan) e Negan (Jeffrey Dean Morgan), sarà anticipata: stando a quanto comunicato la serie TV, anziché debuttare il 18 giugno come comunicato in precedenza, arriverà il 15 giugno.

The Walking Dead: Dead City riunisce i due principali nemici della saga dei fumetti di Robert Kirkman due anni dopo aver raggiunto una sorta di tregua nel finale della serie madre. Maggie si allea con Negan per salvare il figlio rapito - Hershel (Logan Kim) - dal Croato (Zeljko Ivanek), un ex sottoposto di Negan quando era il leader dei Salvatori.

Nel cast sono presenti anche Gaius Charles (Grey's Anatomy) nel ruolo dell'uomo di legge di New Babylon Perlie Armstrong, Mahina Napoleon (NCIS: Hawai'i) come Ginny, Jonathan Higginbotham (The Blacklist) nel ruolo di Tommaso, Trey Santiago-Hudson (New Amsterdam) come Jano e Michael Anthony (The Game) nel ruolo di Luther.

Secondo la sinossi ufficiale, "Dead City segue Maggie e Negan in viaggio in una Manhattan post-apocalittica da tempo isolata dalla terraferma. La città in rovina è piena di morti e di abitanti che hanno fatto di New York City il loro mondo pieno di anarchia, pericolo, bellezza e terrore".

Fonte: Comic Book