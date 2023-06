Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 14 ore fa

The Walking Dead: Dead City ha debuttato lo scorso 18 giugno su AMC, stabilendo il record di visualizzazioni in assoluto sull’emittente - superando anche i numeri di The Walking Dead - con 2 milioni di utenti collegati durante la premiere.

Dan Mcdarmott, presidente degli AMC Studios, ha condiviso il suo entusiasmo per lo storico risultato ottenuto:

"Grazie ai migliori fan della televisione per essersi riuniti a seguire le gesta di Negan e Maggie all'inizio della loro cavalcata verso l'isola di Manhattan, alle star e ai produttori esecutivi Scott Gimple, Eli Jornè e a tutti coloro che hanno dato vita a Dead City".

Ambientata due anni dopo la serie madre, The Walking Dead: Dead City segue le vicende di Meggie (Lauren Cohan) e Negan (Jeffrey Dean Morgan), che si ritrovano a dover unire le forze per sopravvivere in una New York post-apocalittica, fuori dai contatti con la terraferma da molto tempo.

Nel cast sono presenti anche Logan Kim, Gaius Charles, Mahina Napoleon, Jonathan Higginbotham, Trey Santiago-Hudson, Michael Anthony e Lisa Emery.

La data di debutto in Italia non è stata ancora annunciata.

Fonte: Collider