Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 7 ore fa

"La fine è tutto ciò che conta".

Torna l'universo di The Walking Dead, la saga dedicata agli zombie più prolifica degli ultimi decenni che continuerà a vivere attraverso diversi spin-off. Il primo sequel a uscire su AMC è quello dedicato ai personaggi di Maggie e Negan. Nonostante i loro difetti e i loro percorsi altalenanti, i due anti-eroi sono tra i personaggi più discussi e amati di questa epopea narrativa e avranno modo di confrontarsi in The Walking Dead: Dead City.

Trama e cast

Lauren Cohan (Whiskey Cavalier) e Jeffrey Dean Morgan (Supernatural) tornano a ricoprire i rispettivi ruoli di Maggie e Negan, e dovranno esplorare una Manhattan post-apocalittica fuori dai contatti con la terraferma da molto tempo. La città - dall’aspetto fatiscente - è ormai allo sbando, popolata da innumerevoli vaganti e alcuni sopravvissuti che l’hanno trasformata nel loro regno fatto di anarchia, pericolo e terrore.

Ambientata due anni dopo la serie madre, The Walking Dead: Dead City è immersa in atmosfere che ricordano il film 1997: Fuga da New York di John Carpenter. I due protagonisti devono unire le forze - anche se controvoglia - per sopravvivere e liberare il figlio di Maggie, Hershel (Logan Kim), rapito dal Croato (Zeljko Ivanek), un ex sottoposto di Negan quando era il leader dei Salvatori.

Nel cast sono presenti anche Gaius Charles (Grey's Anatomy) nel ruolo di Perlie Armstrong, Mahina Napoleon (NCIS: Hawai'i) come Ginny, Jonathan Higginbotham (The Blacklist) nel ruolo di Tommaso, Trey Santiago-Hudson (New Amsterdam) come Jano, Michael Anthony (The Game) nel ruolo di Luther e Lisa Emery (Ozark) come La Signora.

Produzione e approfondimenti

Tratto dai fumetti di Robert Kirkman, a supervisionare questo progetto è ancora una volta Scott M. Gimple, mentre a fare da showrunner c'è Eli Jorné, già sceneggiatore e produttore di molte stagioni di The Walking Dead.

Nel corso di un'intervista, l'autore statunitense ha svelato il motivo dell'ambientazione a Manhattan, confermando che New York City è l'ambiente perfetto per mettere alla prova personaggi forti come Maggie e Negan:

"È come la capitale del mondo, dove ci sono grattacieli giganti e luoghi iconici. Ma è anche un'isola, il che la separa davvero da molte città. Quando si pensa a un gruppo di persone bloccate su quell'isola come i walker, si immaginano subito le possibilità".

La posizione isolata della location costringe la coppia a confrontarsi con qualsiasi trauma irrisolto del loro complicato passato:

"Quando si trovano in un ambiente rurale come la Georgia o la Virginia, c'è molto spazio per mantenere la distanza l'uno dall'altro. L'idea che siano costretti a fare questa missione insieme e ad andare in un posto così claustrofobico, dove non hanno quello spazio in cui possono stare separati, e stare lontani...Sono costretti ad avere a che fare l'uno con l'altro e a confrontarsi in molti modi. Quindi questo è stato parte dell'eccitazione per me su tutti i fronti".

L'attore Jeffrey Dean Morgan ha inoltre sottolineato che lo spettacolo potrebbe intrecciarsi con altri tasselli dell'universo di The Walking Dead:

"Penso la porta sia aperta perché siamo tutti presenti nella stessa linea temporale. Quindi penso ci sia l’opportunità di portare un personaggio di questo show, un personaggio di un altro show, e fare qualcosa di diverso che possa andare avanti. C'è la possibilità che che la storia si intrecci ad altre narrazioni".

Per esempio, la storia di Fear the Walking Dead ha compiuto un salto temporale di 7 anni per mettersi in pari con il resto; e Rick Grimes, il personaggio interpretato da Andrew Lincoln, è stato mostrato in alcune scene nel lato del New Jersey del fiume Delaware, dopo aver provato a fuggire dalla Civic Republic a Philadelphia.

Prima ancora dell'uscita della prima stagione di The Walking Dead: Dead City, è stata confermata in maniera ufficiosa una seconda stagione.

Episodi

AMC ha recentemente svelato i titoli e le storyline dei 6 episodi, annunciando inoltre le date in cui verranno rilasciati:

Episodio 1x01: Old Acquaintances - 15 giugno su AMC+, 18 giugno su AMC

Maggie trova Negan e i due si recano a Manhattan, uno sceriffo di nome Armstrong segue Negan, conosciamo una giovane e tranquilla ragazza di nome Ginny;

- 15 giugno su AMC+, 18 giugno su AMC Maggie trova Negan e i due si recano a Manhattan, uno sceriffo di nome Armstrong segue Negan, conosciamo una giovane e tranquilla ragazza di nome Ginny; Episodio 1x02: Who's There? - 22 giugno su AMC+, 25 giugno su AMC

Maggie e Negan incontrano dei nativi di New York, Armstrong rivive un trauma, Ginny cerca di adattarsi al cambiamento;

- 22 giugno su AMC+, 25 giugno su AMC Maggie e Negan incontrano dei nativi di New York, Armstrong rivive un trauma, Ginny cerca di adattarsi al cambiamento; Episodio 1x03: People Are A Resource - 29 giugno su AMC+, 2 luglio su AMC

Gli istinti oscuri si rivelano quando Maggie e Negan architettano una strategia, Armstrong viene messo alla prova, Ginny intraprende un viaggio audace;

- 29 giugno su AMC+, 2 luglio su AMC Gli istinti oscuri si rivelano quando Maggie e Negan architettano una strategia, Armstrong viene messo alla prova, Ginny intraprende un viaggio audace; Episodio 1x04: Everybody Wins A Prize - 6 luglio su AMC+, 9 luglio su AMC

Maggie e Negan effettuano un attacco, ma non tutto si svolge secondo i piani. Ginny e Armstrong entrano in contatto inaspettatamente con gli altri;

- 6 luglio su AMC+, 9 luglio su AMC Maggie e Negan effettuano un attacco, ma non tutto si svolge secondo i piani. Ginny e Armstrong entrano in contatto inaspettatamente con gli altri; Episodio 1x05: Stories We Tell Ourselves - 13 luglio su AMC+, 16 luglio su AMC

Maggie, Negan e gli altri si addentrano nelle profondità della città e scoprono verità e motivazioni;

- 13 luglio su AMC+, 16 luglio su AMC Maggie, Negan e gli altri si addentrano nelle profondità della città e scoprono verità e motivazioni; Episodio 1x06: Doma Smo - 20 luglio su AMC+, 23 luglio su AMC

Le tensioni tra Maggie e Negan arrivano al culmine, la ricerca di Ginny continua, sorgono interrogativi sul futuro di Armstrong.

Trailer e data di uscita

Anziché debuttare il 18 giugno come comunicato in precedenza, The Walking Dead: Dead City arriverà il 15 giugno su AMC. La data di debutto in Italia non è stata ancora annunciata.