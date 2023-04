Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 20 ore fa

The Walking Dead si è ufficialmente concluso, ma l'universo della serie TV è tutt'altro che al capolinea: AMC espanderà infatti il franchise con l'ottava e ultima stagione di Fear the Walking Dead, oltre ad altri 3 nuovi sequel. È inoltre in arrivo una breve continuazione della serie antologica a episodi Tales of the Walking Dead.

Di seguito, tutte le date di uscita confermate dalla rete.

Fear the Walking Dead - Stagione 8

Data di uscita : l'ottava e ultima stagione di Fear the Walking Dead sarà divisa in due parti da 6 episodi . La prima parte arriverà in anteprima l'11 maggio su AMC+, mentre verrà trasmessa il 14 maggio su AMC . La seconda parte debutterà nel corso del 2023.

: l'ottava e ultima stagione di Fear the Walking Dead sarà divisa in due parti da . . La seconda parte debutterà nel corso del 2023. Sinossi: L'ottava stagione di Fear the Walking Dead riprende dagli eventi del finale della stagione precedente, quando le speranze di Morgan (Lennie James) e Madison (Kim Dickens) di salvare Mo dalla nuova comunità P.A.D.R.E. non sono andate come previsto. Ora, Morgan, Madison e gli altri che hanno portato sull'isola vivono sotto il cinico dominio della P.A.D.R.E.. Con i nostri personaggi demoralizzati e abbattuti, il compito di riaccendere la fiducia in un mondo migliore spetta in primo luogo alla persona che Morgan e Madison hanno deciso di salvare: la figlia di Morgan, Mo.

The Walking Dead: Dead City

Data di uscita : la prima stagione di The Walking Dead: Dead City, costituita da 6 episodi , sarà presentata in anteprima domenica 18 giugno su AMC e AMC+ , subito dopo il finale di metà stagione di Fear the Walking Dead.

: la prima stagione di The Walking Dead: Dead City, costituita da , sarà presentata in anteprima , subito dopo il finale di metà stagione di Fear the Walking Dead. Sinossi: Dead City segue Maggie e Negan che viaggiano in una Manhattan post-apocalittica tagliata fuori dalla terraferma. La città fatiscente è piena di morti e abitanti che hanno fatto di New York City il proprio mondo pieno di anarchia, pericolo e terrore.

The Walking Dead: Daryl Dixon

Data di uscita : AMC ha confermato la finestra di rilascio "fine del 2023" per la prima stagione di 6 episodi di The Walking Dead: Daryl Dixon . Una data esatta non è ancora stata annunciata, ma le passate stagioni di The Walking Dead e Fear the Walking Dead hanno in genere debuttato alla fine dell'estate - ad agosto oppure a ottobre.

: AMC ha confermato . Una data esatta non è ancora stata annunciata, ma le passate stagioni di The Walking Dead e Fear the Walking Dead hanno in genere debuttato alla fine dell'estate - ad agosto oppure a ottobre. Sinossi: Daryl arriva in Francia e fatica a ricostruire come ci sia arrivato e perché. La serie TV segue il suo viaggio attraverso una Francia spezzata ma resiliente mentre spera di trovare un modo per tornare a casa. Mentre compie il viaggio, però, le connessioni che forma lungo la strada complicano il suo piano finale.

The Walking Dead: Summit

Data di uscita : originariamente prevista per il 2023, AMC ha posticipato The Walking Dead: Rick & Michonne al 2024 . Una data precisa per il debutto dei 6 episodi dello spettacolo deve ancora essere annunciata.

: originariamente prevista per il 2023, AMC ha posticipato The Walking Dead: Rick & Michonne al . Una data precisa per il debutto dei dello spettacolo deve ancora essere annunciata. Sinossi: La serie presenta un'epica storia d'amore di due personaggi cambiati da un mondo diverso, che si ritrovano dopo essere stati separati per anni. Rick, il cui destino era stato sconosciuto ai fan per lungo tempo, è stato rapito dalla Civic Republic Military e ha trascorso sei anni come prigioniero di guerra nella Philadelphia post-apocalittica. La trama promette di essere avvincente, con i due protagonisti costretti a fare i conti con una nuova civiltà e orde di morti viventi. Purtroppo, per il momento, non si conoscono molte altre informazioni.

Fonte: Comic Book