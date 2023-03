Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Dopo l’annuncio che ha svelato l’ingresso nel cast di Lesley-Ann Brandt (Lucifer), arrivano nuove informazioni in merito allo spin-off di The Walking Dead che avrà per protagonisti la coppia formata da Rick (Andrew Lincoln) e Michonne (Danai Gurira).

Sono infatti trapelate alcune immagini che rivelano la partecipazione di una vecchia conoscenza dei fan della serie madre: Pollyanna McIntosh, interprete di Jadis/Anne, l’ex leader degli “Scavarifiuti”, apparirà negli episodi della serie TV.

Andrew Lincoln x Pollyanna McIntosh



Rick Grimes x Jadis



L'histoire est en marche ... pic.twitter.com/LaGIhUsNiq — The Walking Dead Univers (@dead_univers) March 22, 2023

La notizia sicuramente non sorprenderà il pubblico, visto che il personaggio era stato avvistato l’ultima volta a bordo di un elicottero della CRM che trasportava lei e un miracolato - ma ferito - Rick verso una località sconosciuta.

In seguito la sopravvissuta era stata vista anche in The Walking Dead: World Beyond, dove si apprendeva come fosse riuscita a entrare nell’organizzazione sopramenzionata, divenendone un’ufficiale.

Dalle foto pubblicate in rete è possibile notare come l’attrice abbia un taglio di capelli diverso da quello estremamente corto sfoggiato nella sua precedente apparizione; è logico quindi presumere che le scene in questione possano essere ambientate nel passato e mostrare come lei sia riuscita a salire di grado e ciò che ne ha fatto del povero sceriffo.

Per sapere se tale ipotesi sia fondata o meno non resta che attendere il debutto di The Walking Dead: Summit, al momento previsto per il 2024.

Fonte: Comic Book