Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Malgrado il recente finale della serie madre abbia stuzzicato le fantasie dei fan, riportando per pochi minuti sullo schermo l’amata coppia di personaggi, sembra proprio che per assistere al nuovo capitolo di avventure che si troveranno a vivere Rick e Michonne bisognerà attendere ancora un po’ di tempo.

Come annunciato, l’ex sceriffo e l’abile spadaccina saranno protagonisti di uno spin-off tutto loro, che si andrà ad aggiungere a quello dedicato a Daryl Dixon e a The Walking Dead: Dead City, che seguirà le vicende di Maggie e Negan in una Manhattan post-apocalittica.

Al momento le news su questo nuovo tassello del franchise, basato sui fumetti di Robert Kirkman, sono alquanto esigui e basandosi su di una prima sinossi, la serie, ancora senza un titolo ufficiale, è stata descritta come un’epica storia d’amore, anche un po’ folle.

Stando quindi a quanto comunicato da parte della rete televisiva AMC, lo show sarebbe al momento programmato per debuttare non prima del 2024.

Il network però non lascerà in astinenza i fan degli zombie, in quanto, vi ricordiamo, il prossimo 14 maggio verrà trasmessa la premiere dell’ultima stagione di Fear the Walking Dead.

Fonte: Comic Book