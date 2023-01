Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 20 ore fa

Conclusasi la battaglia con il Commonwealth, per alcuni dei membri del gruppo di Daryl l’epilogo delle loro gesta è infine giunto e sembra che il medesimo destino toccherà a breve anche per il team guidato da Morgan.

Dopo la recente fine di The Walking Dead, giunge infatti online la notizia che il suo primo spin-off, Fear the Walking Dead, terminerà la sua corsa con la prossima, ottava stagione.

“È un anno davvero emozionante per l’universo di The Walking Dead”- ha così commentato Dan McDermott, presidente dell'Entertainment per AMC e degli Studios – “Mentre ci apprestiamo a concludere l’epico viaggio di Fear the Walking Dead, che è diventato uno degli spettacoli di maggior successo nella storia della televisione via cavo, siamo pronti a portare avanti il franchise: sono previste infatti due nuove e attese serie con gli amati personaggi di Maggie, Negan e Daryl. Insieme a questo, iniziamo la produzione del prossimo capitolo della storia di Rick e Michonne, che non vediamo l'ora di condividere il prossimo anno. Questa nuova fase promette di coinvolgere e affascinare gli spettatori più fedeli. I fan vecchi e nuovi adoreranno vedere gli zombi che attraversano il ponte di Brooklyn, o che si muovono sotto la Torre Eiffel, o all'interno del Louvre e in moltissimi altri luoghi esotici e iconici in tutto il paese e il mondo”.

Stando a quanto comunicato il nuovo arco narrativo sarà composto di soli 12 episodi, di cui i primi sei verranno trasmessi a partire dal 14 maggio in America sulla AMC, mentre il restante lotto debutterà entro la fine dell’anno.

Fonte: Comic Book