Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 29 maggio 2023

L’ottava e conclusiva stagione di Fear The Walking Dead ha debuttato su AMC lo scorso 14 maggio e, nelle scorse ore, la rete ha voluto condividere con i fan di tutto il mondo il primo episodio - intitolato Remember What They Took From You - rendendolo disponibile gratuitamente su YouTube.

La narrazione riprende da dove si era interrotta con Morgan Jones (Lennie James) e Madison Clark (Kim Dickens) che collaborano per salvare la piccola figlia di Morgan, Mo (Zoey Merchant), dalla nuova comunità chiamata P.A.D.R.E.

La nuova stagione riprende dopo un salto temporale di sette anni, con i protagonisti che vivono sotto il cinico dominio di P.A.D.R.E. insieme a June (Jenna Elfman), Grace (Karen David), Dwight (Austin Amelio) e Sherry (Christine Evangelista), oppressi anche dalla misteriosa Shrike (Maya Eshet).

Basato sul fumetto omonimo di Robert Kirkman, Tony Moore e Charlie Adlard, il prequel di The Walking Dead è ideato da Kirkman e Dave Erickson. Gli ultimi 6 episodi saranno rilasciati entro la fine del 2023 su AMC.

Fear The Walking Dead è disponibile su Prime Video.

Fonte: Comic Book