Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Il Comic-Con di San Diego è un evento che tutti i fan dei comics, dei film e delle serie TV attendono con ansia ogni anno, in quanto fonte di annunci e succulente anticipazioni in merito alle loro passioni, e naturalmente anche per quest’edizione le sorprese non sono mancate.

Si è infatti da poco tenuto il panel dedicato all’universo seriale basato sull’amato fumetto post-apocalittico di Robert Kirkman, e inaspettatamente la AMC ha rivelato la produzione di un nuovo progetto che riunirà due fra i personaggi più iconici di The Walking Dead e che non apparivano da tempo sullo schermo.

Accantonata l’idea iniziale di renderlo protagonista di una trilogia di film, pare che il buon vecchio Rick Grimes (Andrew Lincoln) si riunirà all’amata Michonne (Danai Gurira) in una serie TV spin-off, che sarà composta da sei episodi e dovrebbe debuttare il prossimo anno.

Stando a una prima - parziale - sinossi, lo show si concentrerà sull'epica storia d'amore fra i due sopravvissuti, ormai cambiati, diversi, separati dalla distanza, da un potere inarrestabile, da ciò che erano in passato. "La coppia si troverà catapultata in un mondo sconosciuto, che poggia le sue basi sulla guerra contro i morti e sugli scontri contro i vivi stessi. Riusciranno a ritrovarsi? E, ora, a distanza di tempo, in un luogo e situazione diversa da quella in cui erano precedentemente, quale sarà il loro rapporto? Saranno Nemici? Amanti? Vittime? Vincitori? Oppure, senza il sostegno del proprio compagno, saranno ancora vivi o scopriranno che anche loro sono ormai dei Walking Dead?".

“Questo è un momento che i fan di The Walking Dead stavano aspettando da quando Rick è scomparso sull'elicottero all'inizio della nona stagione, e Michonne è partita alla sua ricerca nell’annata successiva” - ha così affermato Dan McDermott, presidente dei progetti d’intrattenimento e degli Studios della AMC – “Che grande sorpresa in quest’ultimo Comic-Con per tutti i fan della serie che ha lanciato questo universo e ha fatto la storia della televisione. Non potremmo essere più entusiasti, sia per l’atteso epilogo dello show, che arriverà entro la fine dell'anno, sia per rivedere Andy e Danai insieme in questo nuovo progetto che hanno contribuito a creare. Questo sarà uno dei prossimi tre show che giungeranno nel 2023 e che continueranno le storie di alcuni dei personaggi più iconici e amati dai fan di TWD”.

The new world NEEDS Rick and Michonne.

