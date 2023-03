Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 10 ore fa

Con le riprese ufficialmente iniziate in New Jersey lo scorso mese e alcune immagini recentemente rilasciate, giungono nuove e gradite informazioni in merito a uno degli annunciati spin-off legati all’universo di The Walking Dead, quello incentrato sulla coppia formata da Rick e Michonne.

Sembra infatti che l’attesa serie TV godrà della presenza di Lesley-Ann Brandt, conosciuta al pubblico televisivo per aver vestito i panni di Naevia nella prima stagione di Spartacus e per aver dato il volto al demone Mazikeen in Lucifer.

L’attrice è stata scritturata per interpretare il ruolo di Pearl Thorne, personaggio di cui al momento si conosce solo il nome e non sono stati rivelati maggiori dettagli.

Stando alla sinossi, lo spettacolo - che sarà composta da sei episodi - tratterà dell’epica storia d'amore dei due sopravvissuti, forgiati e allo stesso tempo cambiati da questo universo stravolto. Tenuti separati dalla distanza, da un potere inarrestabile, da ciò che erano in passato, Rick e Michonne si troveranno alle prese con un altro mondo, costruito su una guerra contro i morti...e infine su di uno scontro contro i vivi.

Riusciranno a ricongiungersi e a ritrovare se stessi in un luogo e in una situazione completamente diversi da quelli che hanno conosciuto finora? Saranno nemici? Amanti? Vittime? Vincitori? Ma soprattutto, così divisi, saranno ancora ‘vivi’ o scopriranno che anche loro sono diventati dei ‘morti viventi’?

Il debutto è al momento fissato per il 2024.

Fonte: Comic Book