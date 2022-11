Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 10 ore fa

Con la trasmissione di "Riposa in pace", ventiquattresimo episodio dell'undicesima stagione, si è concluso definitivamente The Walking Dead, ma per alcuni dei suoi protagonisti è giunto al capolinea solo una prima parte della loro storia e un nuovo capitolo è in procinto di essere narrato.

Come annunciato da tempo, per Maggie (Lauren Cohan di Whiskey Cavalier) e Negan (Jeffrey Dean Morgan di Supernatural) infatti, dopo la battaglia contro il Commonwealth, si prospetta un viaggio che li condurrà ad approdare in una Manhattan che ha da tempo perso i contatti con il resto della terraferma.

Tra gli onnipresenti e terribili vaganti, la coppia dovrà fare i conti anche con gli stessi residenti ancora in vita, che hanno trasformato la città in un mondo fatto di anarchia, pericolo e terrore.

Questa è la sinossi dell'atteso spin-off The Walking Dead: Dead City, di cui è stato finalmente rilasciato un primo assaggio, grazie alla pubblicazione di un teaser trailer.

L'appuntamento con il duo di ex, ma non del tutto, nemici è atteso in America sulla rete televisiva AMC per il prossimo aprile.

Fonte: Comic Book