Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Dopo le ultime notizie sull'inizio della produzione della terza stagione e l'uscita del nuovo poster di Baby Yoda, l'attore statunitense di origini italiane Giancarlo Esposito, interprete di Moff Gideon nella serie TV The Mandalorian, ha svelato qualche dettaglio circa l'inizio delle riprese, accennando anche su una sua possibile vendetta nella prossima stagione.

Diversi i rumors che circolano già da qualche settimana riguardo un inizio delle riprese che sarebbe avvenuto nel mese di luglio. Ma Esposito smentisce tutto, evidenziando che i lavori sono terminati per lo spin-off The Book of Boba Fett:

"Hanno appena finito... di girare Boba Fett, e inizieranno presto con la stagione 3 di The Mandalorian".

Jon Fraveau, ideatore della serie TV, è stato infatti impegnato fino ad ora nelle riprese del nuovo show con protagonista Temuera Morrison. The Book of Boba Fett si collegherà al canone Star Wars e sarà disponibile su Disney+ a partire da dicembre.

Inoltre Esposito rassicura i fan sul ritardo che potrebbe avere il protagonista Pedro Pascal:

"Non so cosa stia combinando Pedro. Non dobbiamo mai aspettare Pedro. Non ci sono problemi con lui".

Infatti, oltre alla produzione dello spin-off, a impedire un inizio delle riprese di della terza stagione di The Mandalorian, sarebbe stata anche l'assenza dell'attore cileno interprete di Mando. Pascal al momento è in Canada, e si trova nel bel mezzo del set di The Last of Us, la serie TV tratta dall'omonimo videogioco e la produzione dovrebbe terminare nel 2022.

La nuova stagione della serie TV di Lucasfilm dovrà aspettare la fine delle riprese di Star Wars: Obi-Wan Kenobi con Ewan McGregor, che al momento stanno occupando i The Volume stages a Los Angeles.

Dunque i lavori probabilmente inizieranno o a fine 2021 o a inizio 2022. Si prospetterebbe quindi un debutto della terza stagione di The Mandalorian su Disney+ solo a fine 2022.

Fonte: Collider