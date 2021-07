Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 7 ore fa

L'attore cileno Pedro Pascal è a lavoro su due fronti molto importanti: da una parte è impegnato nel girare gli episodi della serie TV The Last of Us e dall'altra dovrebbe iniziare presto le riprese interpretando di nuovo Din Djarin nella terza stagione di The Mandalorian.

Secondo le ultime indiscrezioni infatti, la lavorazione della terza parte dello show di Lucasfilm sarebbe già iniziata a Manhattan Beach, presso il complesso The Volume realizzato da Industrial Light and Magic. La notizia arriva dalla rivista American Cinematographer, che spiega come i componenti della troupe siano stati in grado di utilizzare la tecnologia in modi nuovi e innovativi:

"Gli show che prevedevano di sfruttare gli effetti visivi incorporati fin dall'inizio includono due che verranno girati utilizzando StageCraft, pipeline di animazione in tempo reale di Industrial Light & Magic per i volumi LED: The Book of Boba Fett, che uscirà entro la fine dell'anno e Obi-Wan Kenobi, con l'uscita prevista al 2022. Entrambe le serie TV utilizzeranno inizialmente lo stesso volume costruito per The Mandalorian a Manhattan Beach, California. Altri show di Star Wars, incluso Andor, sono in produzione presso i Pinewood Studios in Inghilterra, dove ILM ha realizzato un altro grande volume di StageCraft. La stagione 3 di The Mandalorian è ora in produzione".

The Book of Boba Fett è atteso su Disney+ per Natale 2021. La terza stagione di The Mandalorian non ha ancora una data di uscita, ma potrebbe essere rilasciata nel 2022.

Fonte: Comic Book