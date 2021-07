Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 2 ore fa

La serie spin-off Star Wars: The Book of Boba Fett è stata girata all'inizio di quest'anno e narrerà le gesta del cacciatore di taglie più iconico dell'universo di Star Wars, Boba Fett.

Così l'attore neozelandese Temuera Morrison riprende il suo ruolo, apparso per la prima volta nel film del 2002 Star Wars: Episodio II – L’Attacco dei Cloni, in cui ha interpretato l’iconico Jango Fett. Ora, il figlio del suo primo personaggio, Boba, è cresciuto ed è pronto per la sua prima serie TV da solista. Morrison ha fornito in esclusiva delle note importanti sulla nuova serie TV e quando gli è stato chiesto quali dettagli sulla trama potesse condividere, Morrison ha riso, aggiungendo di non poter dire nulla.

Le uniche confessioni dell'attore riguardano non solo la conferma del coinvolgimento del regista Robert Rodriguez, ma anche quella del ritorno dei registi come Jon Favreau, Dave Filoni e Bryce Dallas Howard, anch'essi impegnati nella serie TV The Mandalorian.

Lo spin-off presenterà non solo connessioni narrative con la serie madre, ma probabilmente ci saranno alcune somiglianze stilistiche, solo a tinte più dark.

Morrison ha concluso dicendo che pensa che la serie TV su Boba Fett potrebbe avere una seconda stagione, aggiungendo che la produzione vorrebbe prima tastare il terreno con una prima stagione per capire se procedere o meno con una seconda.

Non si hanno ancora notizie sulla data di uscita precisa dello show The Book of Boba Fett, per ora si sa solo che sarà dicembre sulla piattaforma Disney+.

Fonte: Express.co.uk