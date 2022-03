Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

The Book of Boba Fett si è presto trasformato nella stagione 2.5 di The Mandalorian quando, nel corso dello show, è comparso Din Djarin e i personaggi che hanno interagito con Grogu. Nell'ultimo episodio Rosario Dawson è apparsa di nuovo nei panni di Ahsoka Tano insieme a Luke Skywalker, interpretato da Mark Hamill.

Tramite un tweet dell'attrice si è scoperto che non sapeva che sarebbe comparsa sulla scena insieme a Mark Hamill fino al giorno in cui si sono incontrati sul set.

Are you kidding?! I was freaking out. I’m still pinching myself that I got to work with MARK HAMILL as AHSOKA. I didn’t know my scene was with LUKE till day of…! @bobafett https://t.co/J8k84xrlur — Rosario Dawson (@rosariodawson) March 25, 2022

"Stiamo scherzando?! Stavo impazzendo. Mi sto ancora dando un pizzicotto per aver lavorato con Mark Hamill. Non sapevo che la mia scena fosse con Luke fino a quel giorno!".

Hamill in realtà non ha interpretato il suo personaggio iconico in The Book Of Boba Fett. Graham Hamilton è accreditato come l'artista della performance dietro Luke Skywalker. La faccia di Mark Hamill è stata inserita in CGI sul corpo dell'attore, modificandola per apparire più giovane.

Ecco le parole di Hamilton sul suo ruolo:

"Co-creare Luke Skywalker con il maestro Hamill è stata una delle esperienze creative più magiche e appaganti della mia vita. Profonda gratitudine a Filoni e Favreau per avermi portato in famiglia. È difficile esprimere ciò che tutto questo ha significato per me".

Fonte: Comic Book