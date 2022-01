Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Dopo i poster della scorsa settimana, questa volta i riflettori sono puntati sul cibernetico senza nome visto nei flashback di Boba Fett nell'episodio Capitolo 4: La Tempesta Incombe, rilasciato su Disney+ lo scorso 19 gennaio. È il chirurgo a cui Boba si è rivolto per salvare Fennec Shand dopo essere stata colpita allo stomaco (e aver fatto un leggero retcon a The Mandalorian).

Finora le apparizioni di Thundercat sono state poco più di un cameo, ma il personaggio potrebbe tornare nei prossimi episodi. I Mod sono stati un tema ricorrente in The Book of Boba Fett, poiché il protagonista ha reclutato un gruppo di ragazzi modificati nella sua squadra.

