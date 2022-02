Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Il finale della serie TV targata Star Wars The Book of Boba Fett è stato rilasciato da poco su Disney+.

In the Name of Honor, che in sintesi ha mostrato lo scontro tra Boba e i suoi alleati contro i Pyke e Cad Bane, ha mostrato una scena post-credit che anticipa il futuro della serie TV di Lucasfilm con Disney, costruendo - probabilmente - le basi per la terza stagione di The Mandalorian.

Analogamente al modo in cui la scena post-credit alla fine della seconda stagione di The Mandalorian rivelava il debutto dello spin-off The Book of Boba Fett, alla fine di questa prima stagione viene offerto uno sguardo ai prossimi sviluppi dell'Universo di Star Wars.

Dopo aver sconfitto il sindacato Pyke (Phil LaMarr) e cacciato da Mos Espa cavalcando il suo Rancor, Boba Fett (Temuera Morrison) ammette a Fennec Shand (Ming-Na Wen) di iniziare a sentire stretto il ruolo di Daimyo. Adesso che hanno finalmente ristabilito l’ordine su Tatooine, a chi potrebbero lasciare le redini del pianeta? La risposta sembra essere suggerita durante la fine dell’episodio. Cobb Vanth (Timothy Olyphant), lo sceriffo di Mos Pelgo, viene colpito in modo apparentemente fatale da Cad Bane (Dorian Kingi) in persona, mentore di Boba Fett. Cad Bane era giunto su Tatooine per assicurarsi che la loro tratta di spezie sarebbe andata avanti indisturbata.

Nel finale, nella torre del Palazzo di Jabba The Hutt il Mod Artist (Stephen Lee Bruner) prepara i suoi ferri del mestiere mentre osserva Cobb Vanth all’interno della vasca di bacta che ha riabilitato Boba. Quindi Cobb Vanth è sopravvissuto all’attacco di Cad Bane ed è in via di guarigione. Boba Fett e Fennec Shand passeranno a lui il comando di Tatooine una volta ristabilito? Questo potrebbe essere uno scenario più probabile per aprire il terzo capitolo dello show con Din Djarin.

La terza stagione di The Mandalorian potrebbe essere rilasciata verso la fine del 2022.

The Book of Boba Fett è disponibile su Disney+.

