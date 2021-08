Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Dopo la seconda stagione della serie TV di Lucasfilm The Mandalorian è stato rilasciato un documentario backstage riguardante tutte le curiosità sulla sua realizzazione, con interviste ad attori, registi e tante altre sorprese.

Qualche settimana fa Disney+ ha annunciato l'uscita di uno special interamente dedicato alla sequenza finale della seconda stagione della serie TV. Dal 25 agosto infatti si potrà vedere un intero episodio di Gallery dedicato esclusivamente ai retroscena riguardanti l’apparizione di Luke Skywalker.

Per allietare l'attesa dei fan è stata appena rilasciata una breve clip della puntata che andrà in onda. Questo breve video ha la presenza e la voce narrante di Dave Filoni, che racconta questa esperienza con delle nuove immagini inedite di Mark Hamill che intepreta Luke Skywalker prima che venisse applicata la CGI.

Anche uno dei supervisori VFX dello show, Hal Hickel, ha ammesso all'inizio di quest'anno che si trattava di una sequenza di cui non era autorizzato a parlare pubblicamente. In una intervista ha sottolineato l'importanza della presenza di Hamill per la sequenza da creare:

"Mark doveva essere coinvolto nella creazione della performance e lo era. Era lì sul set quando è stata girata la scena ed è stato totalmente coinvolto fino in fondo".

Hickel ha continuato affermando:

"Inoltre, Peyton Reed, che ha diretto l'episodio, aveva già lavorato con Michael Douglas in Ant-Man, quindi aveva già lavorato con alcune persone nel processo, quindi è stato fondamentale per come abbiamo fatto quel lavoro. E faceva parte del progresso decisionale. Quindi questi sono stati i fattori principali del lavoro: l'esperienza di Peyton e la presenza di Hamill sul set".

Un regalo interessante per i fan in attesa della terza stagione di The Mandalorian che non arriverà probabilmente fino alla fine del 2022.

