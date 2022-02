Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 51 minuti fa

Sono molte le ambientazioni in cui è stata girata The Book of Boba Fett, ed è facile che i fan abbiano delle curiosità a tal proposito, visto i luoghi straordinari possibili da ammirare grazie all'Universo di Star Wars.

La maggior parte degli episodi si svolge su Tatooine, in un porto nel deserto chiamato Mos Espa. Lo stesso luogo in cui si incontra il giovane Anakin Skywalker prima che inizi la sua vita da Jedi. Pianeta sabbioso, Tatooine ha soli gemelli in orbita e ospita gli indigeni Jawa, i Tusken Raiders e un assortimento di razze nelle aree più popolate.

Ma dove è stato girato esattamente tutto questo? Nello stesso mondo virtuale della serie madre The Mandalorian. Nel novembre 2020 la produzione ha iniziato le riprese a Los Angeles presso l'MBS Media Campus, dove il team di produzione utilizza una tecnologia di livello superiore per dar vita a questi show.

StageCraft utilizza la tecnologia degli effetti visivi composta da un maxischermo. Il palcoscenico dove si svolge questa magia virtuale si chiama The Volume e immerge i personaggi in un mondo di computer grafica. Gli effetti visivi sono prodotti in tempo reale utilizzando la cosiddetta tecnologia dei motori e uno schermo LED avvolgente per rendere i loro movimenti fluidi.

I luoghi degni di nota della serie TV includono anche il palazzo di Jabba, la cantina del Santuario di proprietà della Twi'lek Madam Garsa Fwip e la sala del trono del sindaco Mok Shaiz all'interno del municipio. Per quanto riguarda le riprese esterne, si ritiene che siano state girate sul set esterno di El Segundo, anch'esso situato a Los Angeles.

La transizione tra The Mandalorian e The Book of Boba Fett è stata così fluida che i componenti della troupe hanno pensato di lavorare alla nuova stagione con protagonista Din Djarin. In realtà, sono stati apportati importanti aggiornamenti a StageCraft lungo il percorso così da agevolare la serie TV con Boba Fett.

The Book of Boba Fett è disponibile su Disney+.

