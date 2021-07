Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Il regista Robert Rodriguez ha lavorato in passato a progetti per le famiglie, tra cui la trilogia di Spy Kids e il recente successo We Can Be Heroes, ma non ha mai dimenticato le sue radici quando ha trattato generi più forti come in Desperado, From Dusk Till Dawn, Sin City e Machete. Ai fan di Star Wars farà piacere sapere che lo show The Book of Boba Fett avrà quei toni più grintosi e dark.

I fan erano stati già accontentati con l'episodio della seconda stagione di The Mandalorian - intitolato The Tragedy - che era stato diretto da Rodriguez e che tuttora è considerato l'episodio più ricco d'azione nello show. In quell'occasione il regista si era messo dietro la macchina da presa come favore per l'amico Jon Favreau, ma ha poi sfruttato l'occasione per produrre e dirigere diversi episodi dell'imminente spin-off.

Rodriguez è sempre stato un maniaco quando si è trattato di creare sequenze d'azione con una presa un po' sciolta sulla realtà e la sua esperienza di lavoro a stretto contatto con James Cameron su Alita gli ha dato una preziosa visione nell'affrontare la fantascienza ad alto budget guidata da uno studio importante. Se si combinano tutti questi elementi per The Book of Boba Fett, allora ci sono tutte le possibilità che lo show possa rivelarsi anche migliore di The Mandalorian.

Non si hanno ancora notizie sulla data di uscita precisa: per ora sappiamo solo che debutterà a dicembre su Disney+.

