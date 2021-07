Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 10 giugno 2021

La prossima serie TV live-action di Lucasfilm sarà The Book of Boba Fett, infatti la produzione ha recentemente chiuso con le riprese, girate a Los Angeles, nello stesso palcoscenico di The Mandalorian.

Mancano quindi pochi mesi al debutto previsto per dicembre, ma nonostante questo, fino a poco tempo fa, non si conoscevamo i dettagli dell’andamento delle riprese. Di recente l'attrice cinese Ming-Na Wen, interprete di Fennec Shand, che, ospite ad una live della 501esima Legione, ha parlato del suo personaggio, del suo coinvolgimento in Star Wars e delle opere future.

Quando la serie TV è stata annunciata, sarebbe stata realizzata dallo stesso team creativo di The Mandalorian. I fan quindi, possono probabilmente aspettarsi dei crossover. In effetti, recentemente, sono uscite indiscrezioni riguardo alcuni personaggi già visti nello show con protagonista Pedro Pascal che sarebbero apparsi nello spin-off di Boba Fett. I potenziali crossover potrebbero includere Greef Karga di Carl Weathers e Vance Cobb di Timothy Olyphant.

La terza stagione di The Mandalorian non è al momento in produzione perché i palcoscenici di Los Angeles sono, per il momento, in uso per la prossima serie limitata Star Wars: Obi-Wan Kenobi con protagonista Ewan McGregor nel suo ritorno ufficiale nella galassia. Il ritardo nella cronologia delle riprese, può anche essere probabilmente attribuito, in parte, all'impegno dell'attore Pedro Pascal nel live-action di The Last of Us, che dovrebbe iniziare la produzione a luglio di quest'anno.

The Book of Boba Fett non è l'unico spin-off che dovrebbe legarsi a The Mandalorian. Durante il Disney Investor Day, Kathleen Kennedy ha anche annunciato nuovi progetti, tra cui la serie TV di Ahsoka con protagonista Rosario Dawson.

Tutte queste serie TV saranno visibili sulla piattaforma Disney+.

Fonte: Comic Book