Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Il futuro dell'universo di Star Wars è destinato a espandersi verso luoghi interessanti nei prossimi anni, con varie pellicole e serie TV esclusive di Disney+.

Una delle più attese è Star Wars: Obi-Wan Kenobi, la serie TV che seguirà le avventure del maestro Jedi di Ewan McGregor. Sebbene i dettagli trapelati siano davvero pochi da quando sono iniziate le riprese, uno dei componenti del cast ha recentemente affermato che il set è piuttosto speciale.

L'attore statunitense di origini sudcoreane Sung Kang, che avrà un ruolo ancora sconosciuto, in un’intervista ha affermato che sul set si respira un’aria davvero stimolante:

"Sono cresciuto con le avventure dei personaggi di Star Wars, e far parte di questo nuovo progetto per me è una vera e propria realizzazione di un sogno. Non importa, apparentemente, quanti anni possano avere i vari addetti, tutti sembrano estremante motivati e votati alla causa, cosa che di sicuro andrà ad influire positivamente sulla qualità finale della serie TV".

Lo show, oltre a vedere il ritorno di Ewan McGregor, presenterà Hayden Christensen nuovamente nel ruolo di Darth Vader, insieme a Joel Edgerton e Bonnie Piesse come lo zio Owen e zia Beru. Il cast vedrà inoltre Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr. e Moses Ingram.

Obi-Wan Kenobi sarà ambientata dieci anni dopo gli eventi di Star Wars: La Vendetta dei Sith, la pellicola che ha messo in scena la più grande sconfitta dell’ordine Jedi nella storia del franchise.

Fonte: Comic Book