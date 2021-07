Grazie al Comic-Con, è stato rilasciato un nuovo poster della terza stagione di The Mandalorian, il quale ritrae il piccolo Grogu - conosciuto ormai al grande pubblico come Baby Yoda - che si allena ad usare i suoi poteri con niente meno che Luke Skywalker, e non un Luke Skywalker qualsiasi, ma proprio l'originale, a cui storicamente ha prestato il volto Mark Hamill.

Il poster, creato dall'artista Russel Walks, è intitolato Size Matters Not, e si riferisce al fatto che venga creato un parallelismo al contrario con la relazione mentore/discepolo che Luke aveva con Yoda.

Vediamo il piccolo fare lievitare degli oggetti, mentre Luke trattiene una sfera di cristallo giallo.

Premi sull'immagine per ingrandirla.

Il ritorno di Hamill nei panni di Luke Skywalker era stato annunciato durante un episodio del Jimmy Kimmel Live dallo stesso attore:

"Avevo finito di interpretare quel ruolo, non mi sarei mai aspettato di farlo di nuovo e ho pensato che se avessero raccontato storie di Luke in quel periodo - dopo gli originali e i pre-sequel - avrebbero trovato un attore di età appropriata. Quindi quando Jon Favreau e Dave Filoni mi hanno detto ciò che intendevano fare, sono rimasto sbalordito. Inoltre, uno degli aspetti principali di The Mandalorian è che sei obbligato alla segretezza. Quindi non ne posso parlare neanche con la mia famiglia, e nemmeno adesso!".

In merito era poi intervenuto lo stesso creatore Favreau:

"É stato davvero rischioso perché è davvero difficile mantenere un segreto oggi come oggi, specialmente riguardo Star Wars, perché le persone sono davvero curiose. Ci sono così tante persone coinvolte nel processo, tra gli effetti visivi, la definizione, la creazione, le riprese, gli studi, tutto. Eravamo davvero in ansia fino a quando è stato rivelato, temevamo che il nostro cameo a sorpresa potesse uscire prima".

Per la terza stagione di The Mandalorian dovremo attendere il 2022. Purtroppo non è ancora nota una data di uscita definitiva.