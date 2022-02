Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 8 ore fa

Showtime ha rilasciato il primo trailer completo per la rivisitazione di The Man Who Fell to Earth. Ora raccontato come una serie TV piuttosto che un film, The Man Who Fell to Earth è interpretato da Chiwetel Ejiofor, Naomie Harris, Jimmi Simpson, Kate Mulgrew e Bill Nighy, e sarà incentrato su un alieno umanoide che si schianta sulla Terra mentre cerca di trovare una fonte d'acqua per il suo pianeta, che soffre di una grave siccità. Le debolezze dell'umanità diventano presto il centro della scena, poiché l'alieno viene molestato, maltrattato e detenuto da umani opportunisti. La nuova versione sarà co-scritta e prodotta da Alex Kurtzman e Jenny Lumet.

La serie è basata sulla stessa storia che ha ispirato il film del 1976 con protagonista la superstar David Bowie.

Sembra probabile che la serie sarà un po' più vicina al materiale originale rispetto alla versione di Bowie, anche se non sembra che lo show avrà lo stesso stile del film originale. Ampiamente considerato uno dei migliori film di fantascienza mai realizzati, The Man Who Fell to Earth ha lasciato una grande impronta nella cultura pop, incluso il film Watchmen del 2009, in cui il regista Zack Snyder e il suo team hanno usato The Man Who Fell to Earth come metodo di paragone visivo durante la creazione di alcuni set.

La sinossi dello spettacolo recita: "Basato sull'omonimo romanzo di Walter Tevis e sull'iconico film interpretato da David Bowie, The Man Who Fell to Earth seguirà un nuovo personaggio alieno (Ejiofor) che arriva sulla Terra a un punto di svolta nell'evoluzione umana, e deve confrontarsi con il proprio passato per determinare il nostro futuro".

The Man Who Fell to Earth debutterà il 24 aprile su Showtime.

Fonte: Comic Book