Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Bill Nighy (Love Actually) è stato scelto per recitare al fianco di Chiwetel Ejiofor e Naomie Harris nella serie drammatica di Showtime The Man Who Fell to Earth, basata sul romanzo di Walter Tevis e sul film cult del 1976 che ha visto protagonista David Bowie.

Nighy assumerà il ruolo interpretato da Bowie nel film.

The Man Who Fell To Earth, a cui lavorano Alex Kurtzman, Jenny Lumet e John Hlavin, seguirà un nuovo personaggio alieno (Ejiofor) che arriva sulla Terra a un punto di svolta nell'evoluzione umana e deve confrontarsi con il proprio passato per determinare il nostro futuro.

Nighy interpreterà il brillante Thomas Newton, il primo alieno ad arrivare sulla Terra oltre 40 anni fa. Solo e disperato, Newton convoca Faraday (Ejiofor) per completare la sua missione originale. Ma il tempo di Newton abbandonato tra gli esseri umani gli è costato tutto, forse anche la sua sanità mentale.

"Sono stato onorato di essere stato invitato a interpretare la parte di Thomas Jerome Newton che il glorioso David Bowie ha reso così famoso", ha affermato Nighy. “Volevo lavorare di nuovo con Chiwetel e Naomie. Penso che la storia sia fantastica ed espressa in modo brillante. Sono un appassionato di spettacoli che estrapolano dalla tecnologia attuale e ci danno scorci plausibili di un possibile futuro prossimo. È una storia importante che, oltre ad essere molto divertente, affronta le questioni cruciali del nostro tempo. Mi piace pensare che i realizzatori del film originale applaudirebbero Alex Kurtzman e Jenny Lumet per il loro audace e leale rispetto”.

Il cast di The Man Who Fell To Earth, che dovrebbe essere presentato in anteprima entro la fine dell'anno, include anche Jimmi Simpson, Rob Delaney, Sonya Cassidy, Joana Ribeiro, Annelle Olaleye, Kate Mulgrew e Clarke Peters.

Nel caso in cui ve lo foste perso, ecco il teaser trailer rilasciato recentemente.

Fonte: Deadline