The Man Who Fell to Earth: Kate Mulgrew nel Cast del Reboot

Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Dalla mente geniale di Alex Kurtzman, co-ideatore della serie TV Star Trek: Picard, nasce la serie TV sci-fi, adattamento dell’omonimo romanzo The Man Who Fell To Earth di Walter Tevis conosciuto in italiano con il titolo L'uomo che cadde sulla Terra, che aveva già ispirato l'iconico film del 1976 con David Bowie.

Recentemente è giunta la notizia di una new entry nel cast. Infatti la nominata agli Emmy Kate Mulgrew (Orange is the New Black) è destinata ad un ruolo chiave ricorrente al fianco di Chiwetel Ejiofor (12 Years a Slave), Naomie Harris (Moonlight) e Jimmi Simpson (Westworld) nella serie TV di Showtime.

Al centro del racconto ci sarà un alieno (Chiwetel Ejiofor) che arriva sulla Terra in un momento in cui l'evoluzione umana è a un punto di svolta. Kate Mulgrew interpreterà Drew Finch, un agente ai vertici della CIA e una collezionista di segreti. Emotivamente impavida, l'agente Finch è molto abile nel trovare e sfruttare l'anello debole delle persone che interroga. Ma ora dovrà combattere per mantenere il proprio passato nell'oscurità mente la posta in gioco diventa sempre più alta.

Kurtzman sarà sceneggiatore, produttore esecutivo e co-showrunner insieme alla sua storica collaboratrice Jenny Lumet e a John Hlavin.

La produzione di The Man Who Fell To Earth è attualmente in corso a Londra, con il debutto su Showtime previsto per il 2022.

Fonte: Deadline