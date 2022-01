Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

È da poco stato rilasciato il teaser trailer del reboot di Showtime di The Man Who Fell to Earth. La serie sarà adattata dall'omonimo romanzo di Walter Tevis del 1963, che parla di un alieno che ha nelle sue mani il destino dell'evoluzione umana. La serie è stata sviluppata dallo sceneggiatore di Star Trek (2009) Alex Kurtzman e Jenny Lumet. L'inedito spettacolo dovrebbe debuttare su Showtime questa primavera.

La serie TV vedrà Chiwetel Ejiofor interpretare il protagonista, mentre Naomie Harris sarà Justin Falls, il personaggio che gli insegnerà la società e i costumi della Terra. Non è stato ancora rivelato molto sulla trama della serie.

Oltre a Ejiofor e Harris, The Man Who Fell to Earth sarà interpretato da Clarke Peters, Rob Delaney, Sonya Cassidy, Joana Ribeiro, Annelle Olayele, Jimmi Simpson, Josh Herdman e Kate Mulgrew.

Fonte: Screen Rant