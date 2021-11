The Last of Us: nuovo Video dal Set della Serie TV targata HBO

Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 9 ore fa

Il lavoro sul set della serie TV The Last of Us è in pieno svolgimento, entrando sempre più nel vivo delle atmosfere narrative dell'adattamento del famoso videogioco.

Un nuovo video delle riprese è trapelato sulle pagine social nelle ultime ore. Girato a Canmore, Alberta, la scena è ambientata a Jackson, la cittadina del Wyoming dove si posso riconoscere i protagonisti dello show: Joel (Pedro Pascal) ed Ellie (Bella Rasmey).

#TheLastofUs filming today in Canmore.



🎥 Astromo038 pic.twitter.com/36r0akBVkM — The Last of Us Updates (@TheLastofUsNews) November 18, 2021

La scena specifica potrebbe mostrare un cambiamento significativo rispetto ai giochi. Joel ed Ellie sembrano infatti incontrare Tommy a Jackson, piuttosto che alla diga mostrata nel primo videogame. Visti i pochi dettagli a disposizione però, è difficile dirlo con certezza.

Jackson City è un luogo importante per la serie TV di HBO, infatti in questo luogo, Tommy e sua moglie Maria hanno creato una fiorente comunità, nonostante lo stato ormai decadente in cui versa il resto del mondo.

Neil Druckmann di Naughty Dog ha già confermato che lo show conterrà elementi eliminati dai giochi. Per ora sembrerebbe somigliare molto al videogioco come dimostrano le immagini diffuse sul web nel corso delle ultime settimane.

The Last of Us sarà composta da dieci episodi e sarà rilasciata su HBO.

