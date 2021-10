Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 8 ore fa

Nelle ultime settimane i fan del celebre videogioco di Naughty Dog, hanno avuto modo di apprezzare la prima foto ufficiale della serie TV The Last of Us, con i due protagonisti Joel (Pedro Pascal) ed Ellie (Bella Ramsey).

Nelle ultime ore sono emerse nuove immagini relative all'ambientazione, svelate da uno dei set, nell’area Downtown di Edmonton, in Canada. Pochi scatti che fanno comprendere come la serie TV sembra apparire come uno specchio del franchise. Allo stato attuale Edmonton è fase di preparazione, con le riprese che sembrano possano avere inizio in questa zona nel corso della prossima settimana. Lo dimostra anche un avviso alla cittadinanza, che sottolinea come alcune strade saranno del tutto chiuse al traffico, e al pubblico in generale, dal 12 al 15 ottobre.

More images from the set in downtown Edmonton!



A huge thank you to @TheNhehirYT for these pics! ❤ https://t.co/NwPEZt7rNw — The Last of Us Updates (@TheLastofUsNews) October 5, 2021

Inoltre, recentemente, sono state rilasciate nuove foto dal set, ma non le ha rese pubbliche HBO, sono state messe online da un fan. Sulla pagina Reddit di The Last of Us, un fan ha rivelato di essere andato sul set dello show, descrivendo l'esperienza come surreale, rivelando che aspetto avrà l’ambientazione post-apocalittica della storia. Per quanto le foto in questione non rivelino nulla di troppo saliente, sottolineano il budget incredibile per la produzione.

L’episodio pilota sarà diretto da Kantemir Balagov, mentre Ali Abbas e Jasmila Žbanić lavoreranno sugli altri nove episodi.

Al momento, HBO non ha annunciato quando la serie TV The Last of Us debutterà sul piccolo schermo. Con le riprese appena iniziate, tuttavia, sembra probabile un possibile rilascio nel 2022.

Fonte: Comic Book