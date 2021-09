Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 4 ore fa

HBO rilascia la prima foto con i protagonisti della serie TV The Last of Us. Pedro Pascal (The Mandalorian) e Bella Ramsey (Game of Thrones), che saranno rispettivamente Joel e Ellie, compaiono di spalle nella prima immagine ufficiale, condivisa dallo showrunner Neil Druckmann.

When I first saw them on set in full costume, I was like: "Hooooooly shit! It's Joel & Ellie! 😭!"



The @HBO adaptation of @Naughty_Dog's The Last of Us is full steam ahead!



Can't wait to show you more (from all of our projects!) Happy #TLoUDay!!! pic.twitter.com/trq9N340FW — Dr. Uckmann (@Neil_Druckmann) September 27, 2021

Basato sull'acclamato videogioco sviluppato d'azienda Naughty Dog, per le piattaforme PlayStation, e scritto dai creatori di Chernobyl Craig Mazin e Neil Druckmann, la storia si svolge vent'anni dopo la distruzione della civiltà moderna. Joel, un sopravvissuto incallito, viene assunto per far uscire di nascosto Ellie, una ragazza di 14 anni, da un'oppressiva zona di quarantena. Quello che inizia come un piccolo lavoro diventa presto un viaggio brutale e straziante, poiché entrambi devono attraversare gli Stati Uniti e dipendere l'uno dall'altro per sopravvivere.

Kantemir Balagov dirigerà l’episodio pilota, mentre Druckmann e Mazin sono anche i produttori esecutivi. Inoltre il cast si è arricchito dell'attrice Anna Torv che interpreterà Tess, il contrabbandiere che ha lavorato con Joel nel primo capitolo dell'omonima saga videoludica.

