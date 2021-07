Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Il cast della serie TV HBO The Last of Us si arricchisce di Anna Torv (Fringe, Mindhunter) che interpreterà Tess, il contrabbandiere che ha lavorato con Joel nel primo capitolo dell'omonima saga videoludica. Torv dovrebbe fare più di una semplice apparizione, dal momento che si tratta di un personaggio chiave che dà una svolta alla storia. Ancora non è chiaro quanto lo show si appoggerà alla storia del videogioco.

We're so excited to see Anna Torv bring Tess to life in @HBO's The Last of Us series! Welcome to the cast! 🥂✨ https://t.co/ZPZJd0GLhZ — Naughty Dog (@Naughty_Dog) July 22, 2021

In una recente intervista il produttore dello show Craig Mazin ha dichiarato:

"Neil Druckmann è senza dubbio il miglior narratore che lavora nel medium dei videogiochi e The Last of Us è la sua opera migliore. Avere la possibilità di adattare quest'opera d'arte mozzafiato è stato il mio sogno per anni e sono così onorato di farlo in collaborazione con lui".

Al momento non si hanno notizie sul debutto dell'adattamento di The Last of Us della HBO. Lo spettacolo è sviluppato e scritto da Craig Mazin e Neil Druckmann, che saranno anche i produttori esecutivi. Carolyn Strauss e il presidente di Naughty Dog Evan Wells saranno anche i produttori esecutivi, e lo spettacolo The Last of Us è una coproduzione tra Sony Pictures Television e PlayStation Productions, il che la rende la prima serie televisiva per PlayStation Productions.

Torv si unisce a un cast già composto da Pedro Pascal nei panni di Joel e Bella Ramsay in quelli di Ellie. Per ulteriori informazioni sullo show visita la relativa scheda.

Fonte: Comic Book