The Last of Us: un Budget Incredibile per la nuova Serie TV HBO

Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 54 minuti fa

La serie TV tratta dal pluripremiato videogioco The Last of Us avrà un budget molto alto, il più costoso mai stanziato per una produzione canadese.

A quanto pare lo show ha cinque direttori artistici e un centinaio di tecnici che lavoreranno tutti nella città di Alberta per i prossimi mesi di riprese. In Canada vengono girati molti spettacoli, perché costa meno realizzarli lì che negli Stati Uniti, dunque non si tratta di un metro di paragone senza valore. Il presidente di IATSE 212 Damian Petti ha così dichiarato:

"Si tratta di un progetto che supera le otto cifre per episodio, quindi ha un effetto moltiplicativo sulla nostra economia, a livello di impatto. Ci sono centinaia di imprese che beneficeranno da tutto questo lavoro".

La serie TV, che vedrà protagonisti Pedro Pascal (The Mandalorian) e Bella Ramsey (Game of Thrones) rispettivamente come Joel ed Ellie, racconta di un mondo post-apocalittico, 20 anni dopo che la civiltà moderna è stata distrutta. La storia si concentra su Joel, un sopravvissuto, assunto per far uscire di nascosto la quattordicenne Ellie da una zona di quarantena oppressiva. Quello che inizia come un piccolo lavoro si trasforma in un viaggio brutale e straziante, mentre i due attraversano gli Stati Uniti e dipendono l'uno dall'altro per continuare a vivere.

Da quando lo show è stato annunciato a novembre, non si è sentito molto dell'adattamento della famosa serie PlayStation di Naughty Dog. Tuttavia, con l'inizio della produzione questo mese, dovrebbe iniziare a cambiare molto rapidamente. Infatti, recentemente, è stata condivisa la prima foto dal set dall'attore Gabriel Luna, che interpreterà l’ex soldato Tommy Miller, comprimario importante e fratello del protagonista Joel.



The Last of Us della HBO non ha attualmente una data di uscita. Per ulteriori dettagli vi invitiamo a dare un'occhiata alla sezione notizie!

Fonte: Comic Book